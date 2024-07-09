Политолог назвал настоящую причину расследования против Марин Ле Пен

Инициирование парижской прокуратурой расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связано с выборами в парламент Франции. Об этом в беседе с RT заявил политолог Иван Мезюхо.

Напомним, против Ле Пен начали судебное расследование по подозрению в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года. По мнению Мезюхо, если бы расследование не было связано с политическими мотивами, претензии к Ле Пен появились бы намного раньше. Однако преследование главного конкурента французского лидера Эммануэля Макрона только укрепит ее позиции, считает эксперт.

«Я думаю, что таким образом власти только увеличат ее рейтинг, потому что данный избирательный процесс показал, что ее Национальное объединение уверенно прирастает новыми электоральными очками, новой поддержкой со стороны общества и это уже некая тенденция», — пояснил Мезюхо.

Поводом для начала расследования назвали жалобу Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. Причем подчеркивается, что вопросы появились не только к Ле Пен, однако расследование начали лишь против нее.

Подробнее о выборах в парламент Франции и их результатах – в материале «Газеты.Ru».

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