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Песков указал на абсурдность заявлений о том, что Трамп — русский агент

Песков: обвинения Трампа в том, что он русский агент, абсурдны

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что появившиеся обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он якобы русский агент.

По его словам, иногда с трудом верил в то, как подхватывали эти американские СМИ и соцсети. Он обрати внимание, что в основном этот мейнстрим подхватывали в США.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

По его информации, в ноябре 2023 года экс-госсекретарь стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстaр». На этой должности он установил тесный контакт с офисом украинского президента. В статье говорится, что Киев готовил для Помпео ту же роль, что была у Курта Волкера — бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине и крупного лоббиста украинских интересов в первой администрации Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Ранее Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах.

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