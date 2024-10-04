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Столтенберг признал, что НАТО обмануло жителей Афганистана

Столтенберг: НАТО нарушило данное жителям Афганистана обещание и вывело войска

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) не смогла сдержать данное жителям Афганистана обещание, что военнослужащие альянса покинут страну только при условии, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) туда не вернутся. Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Financial Times.

«Я сказал им: «Наш отъезд из Афганистана обусловлен определенными условиями. Мы уйдем только тогда, когда будем уверены, что афганцы смогут защитить свою страну и гарантировать, что талибы не вернутся», — сказал он, подтвердив, что Североатлантический альянс нарушил свое обещание.

Также в интервью изданию Столтенберг заявил, что выборы в США могут дать толчок урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, в беседе с FT он выразил сожаление, что НАТО не предоставило Киеву больше помощи.

В интервью CNN 12 сентября, отвечая на вопрос о самых больших разочарованиях за время нахождения на посту, Столтенберг назвал украинский конфликт и вывод войск из Афганистана.

Ранее против экс-генсека НАТО подали иск за конфликт на Украине.

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