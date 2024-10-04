Столтенберг признал, что НАТО обмануло жителей Афганистана

Организация Североатлантического договора (НАТО) не смогла сдержать данное жителям Афганистана обещание, что военнослужащие альянса покинут страну только при условии, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) туда не вернутся. Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Financial Times.

«Я сказал им: «Наш отъезд из Афганистана обусловлен определенными условиями. Мы уйдем только тогда, когда будем уверены, что афганцы смогут защитить свою страну и гарантировать, что талибы не вернутся», — сказал он, подтвердив, что Североатлантический альянс нарушил свое обещание.

Также в интервью изданию Столтенберг заявил, что выборы в США могут дать толчок урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, в беседе с FT он выразил сожаление, что НАТО не предоставило Киеву больше помощи.

В интервью CNN 12 сентября, отвечая на вопрос о самых больших разочарованиях за время нахождения на посту, Столтенберг назвал украинский конфликт и вывод войск из Афганистана.

Ранее против экс-генсека НАТО подали иск за конфликт на Украине.