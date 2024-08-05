Вашингтон развязал боевые действия на Украине ради достижения политических целей, а затем предал ее. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах.

«Украину предали, в первую очередь, власти США. Украину продали, Украину предали и используют ее для своих политических целей, которые они поставили — кризиса с Путиным», — сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке.

По его словам, сейчас на Украине «тяжелая ситуация», у Вооруженных сил страны много потерь, а необходимого оружия нет. «Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву ради политических амбиций», — заключил Табах.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не избежать поражения в конфликте с Россией вне зависимости от результатов выборов в Соединенных Штатах или помощи от Запада.

24 июля журналист газеты Bild Джулиан Репке заявил, что в провалах Вооруженных сил Украины на фронте виновато командование украинской армии.

Ранее в США заявили о провале плана по дестабилизации России.