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Си Цзиньпин указал на отсутствие доказательств кибератак из Китая

Си Цзиньпин: нет доказательств, подтверждающих заявления о кибератаках из Китая

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Leah Millis/Reuters

Нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить заявления о кибератаках, исходящих из Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме, передает РИА Новости.

По его словам, не существует достоверных данных, подтверждающих заявления о кибератаках из Китая. Си Цзиньпин отметил, что КНР сама подвергается международным кибератакам и решительно выступает против всех форм взлома, активно борясь с этой проблемой.

Встреча глав государств состоялась на полях саммита АТЭС. Они посчитали, что диалог получился откровенным и выразили готовность продолжать поддерживать взаимодействие и контакты.

Саммит АТЭС проходил в столице Перу Лиме 15-16 ноября. Американский президент на два часа опоздал на второй день мероприятия. Байден не смог присутствовать за круглым столом. Вместо него на встрече выступил Далип Сингх, заместитель советника президента по национальной безопасности, который отвечал за вопросы международной экономики.

Ранее Пекин выступил против любых контактов США с Тайванем на саммите АТЭС.

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