Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Такую точку зрения он высказал в интервью журналистке Рейчел Блевинс на YouTube.

По мнению Риттера, сейчас у Соединенных Штатов появилась возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ добиться нормализации отношений — завершить конфликт, признав поражение Украины и НАТО, полагает эксперт. Он подчеркнул, что Москва уже одержала победу в противостоянии.

«При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла <...>, поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — заявил Риттер.

До этого ирландский журналист Чей Боуз писал, что Европейский союз (ЕС), продолжая оказывать поддержку Украине, несет огромные убытки и в конце концов уничтожит себя сам. Журналист также подчеркнул, что НАТО дает Украине ложные надежды по поводу гарантий безопасности, стремясь к эскалации конфликта и провокации России на более решительные действия.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.