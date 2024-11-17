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Экс-разведчик США назвал победителя в конфликте на Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия уже одержала победу в конфликте с Украиной

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Такую точку зрения он высказал в интервью журналистке Рейчел Блевинс на YouTube.

По мнению Риттера, сейчас у Соединенных Штатов появилась возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ добиться нормализации отношений — завершить конфликт, признав поражение Украины и НАТО, полагает эксперт. Он подчеркнул, что Москва уже одержала победу в противостоянии.

«При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла <...>, поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — заявил Риттер.

До этого ирландский журналист Чей Боуз писал, что Европейский союз (ЕС), продолжая оказывать поддержку Украине, несет огромные убытки и в конце концов уничтожит себя сам. Журналист также подчеркнул, что НАТО дает Украине ложные надежды по поводу гарантий безопасности, стремясь к эскалации конфликта и провокации России на более решительные действия.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.

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