Североатлантическому альянсу пора перестать жить в иллюзиях, где Украина якобы побеждает в конфликте с Россией, и взглянуть в лицо фактам. С таким призывом выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он написал, что «новоназначенный» генсек НАТО Рютте утверждает «нам и себе» о том, что «Украина побеждает», несмотря на разрушенную экономику, необузданную коррупцию и потери в 800 тысяч человек. Боуз указал, что на территории республики «демократия под запретом и диктатор с абсолютной властью».

Таким образом журналист отреагировал на слова Марка Рютте о том, что благодаря помощи от Соединенных Штатов Украина якобы побеждает в конфликте с Россией.

12 ноября Рютте также заявил, что Европейский союз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». Рютте также отметил, что поддержка Украины «отвечает интересам как Европы, так и США, и Индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии».

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