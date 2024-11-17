Кулеба рассказал, как Зеленский отговорил Шольца от звонка Путину

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что несколько месяцев назад канцлер ФРГ Олаф Шольц советовался с Владимиром Зеленским по поводу возможного звонка Владимиру Путину. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам Кулебы, Шольц интересовался у Зеленского, насколько уместным будет звонок президенту России. Как утверждает экс-глава МИД, «Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался».

В то же время он заметил, что после выборов в США канцлер ФРГ, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил запросить телефонный разговор.

По мнению Кулебы, решение Шольца не укрепит его имидж среди немецких избирателей, а Владимир Путин «вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии».

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

Как рассказали в немецком правительстве, во время беседы канцлер Германии призвал российского лидера к возобновлению диалога «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время Шольц предупредил о намерении Берлина и дальше поддерживать Киев.

Ранее посол Германии в России заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило.