Байден призвал Си сохранить военный диалог США и Китая «после него»

Американский президент Джо Байден на встрече c председателем КНР Си Цзиньпином в Перу призвал сохранять военный диалог между странами после смены администрации в Белом доме. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что, по мнению Байдена, коммуникация Вашингтона и Пекина во время переходного периода и в дальнейшем позволит эффективно предотвратить «любую потенциальную ошибку, просчет или кризис». Американский лидер отметил и необходимость сохранения открытыми линий связи для управления отношениями между странами и поддерживания диалога «на всех уровнях».

Встреча политиков состоялась 16 ноября в столице Перу Лиме на полях саммита АТЭС (форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений). Американский президент на два часа опоздал на второй день мероприятия. На полях саммита прошла последняя встреча действующего президента США с главой КНР. На ней Си в том числе выразил готовность работать с Трампом.

Ранее Пекин выступил против любых контактов США с Тайванем на саммите АТЭС.