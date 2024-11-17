Байден считает, что отношения США и Китая должны быть на уровне соперничества

Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, Байден подчеркнул, что США и Китай «не всегда соглашались друг с другом, но разговоры всегда были искренними и откровенными».

«Такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт — пусть будет соперничество, а не конфликт», — заявил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что две страны «не могут допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт».

Ожидается, что в ходе встречи лидеры США и КНР обсудят среди прочего ситуацию вокруг украинского кризиса, а также Азиатско-Тихоокеанский регион. Это будет последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.

13 ноября стало известно, что в ходе рабочей поездки в Пекин секретарь Совбеза безопасности России Сергей Шойгу встретился с высшим политическим руководством Китая. Сообщалось, что эта встреча стала первым российско-китайским контактом после избрания в президенты США Дональда Трампа. По данным издания «Коммерсантъ», Москва и Пекин таким образом продемонстрировали будущей администрации американского президента решимость «не дать расколоть свой политический союз».

В свою очередь, 10 ноября сообщалось, что Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.