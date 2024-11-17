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В Белом доме раскрыли судьбу «посланий Трампа»

Белый дом: Байден не передавал Си Цзиньпину никаких посланий от Трампа

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Global Look Press

Глава администрации США Джо Байден не передавал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме посланий от избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник нынешнего главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, Байден в принципе не получал никаких посланий для Дональда Трампа от Си Цзиньпина.

«Президент Байден не являлся звеном для передачи посланий в том или другом направлении», — отметил представитель Белого дома.

Салливан обраитл внимание, что Байден не делал прогнозов в беседе с китайским коллегой, что произойдет в отношениях двух стран после 20 января 2025 года, дня инаугурации Трампа]. Президент США решительно настроен на то, чтобы переход полномочий следующему американскому президенту и его окружению был гладким.

До этого Байден заявил, что Вашингтону и Пекину следует принимать меры для предотвращения вероятного конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.

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