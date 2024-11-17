Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп выдвинет главу компании Liberty Energy Райта на пост главы Минэнерго

Трамп заявил о номинации Криса Райта на пост министра по энергетике

close
Brian Snyder/Reuters

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что выдвигает на пост министра по энергетике главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США», — говорится в документе.

Райт также станет членом нового национального совета по энергетике.

Трамп напомнил, что глава нефтяной компании имеет опыт работы с миллиардером Дугом Бергамом, который был номинирован на позицию министра внутренних дел США.

По мнению выигравшего выборы американского президента, эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведет к снижению инфляции и расширению дипломатического влияния страны в мире.

До этого стало известно, что переходная команда Трампа рассматривает экс-директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами