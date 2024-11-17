Трамп выдвинет главу компании Liberty Energy Райта на пост главы Минэнерго

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что выдвигает на пост министра по энергетике главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США», — говорится в документе.

Райт также станет членом нового национального совета по энергетике.

Трамп напомнил, что глава нефтяной компании имеет опыт работы с миллиардером Дугом Бергамом, который был номинирован на позицию министра внутренних дел США.

По мнению выигравшего выборы американского президента, эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведет к снижению инфляции и расширению дипломатического влияния страны в мире.

До этого стало известно, что переходная команда Трампа рассматривает экс-директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.