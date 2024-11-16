Глава МИД Ирана анонсировал скорое возобновление диалога по ядерной сделке

Иран и Европа скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании, передает РИА Новости.

Он напомнил, что до этого соблюдение документа оказалось невозможным из-за одностороннего выхода из него занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа из договоренности в 2018 году.

Арагчи обратил внимание, что сейчас уже высказывается «интерес в возобновлении переговоров».

«Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», — резюмировал глава иранского внешнеполитического ведомства.

24 октября иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что лидеры стран — членов БРИКС в ходе саммита в РФ решили пока не принимать в объединение новые государства. По словам дипломата, в настоящее время вступить в организацию хотят от 30 до 35 держав. При этом некоторые из них готовы присоединиться к работе БРИКС в качестве партнеров.

Ранее Иран прервал непрямые переговоры с США из-за ситуации на Ближнем Востоке.