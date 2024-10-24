Лавров призвал соблюдать приличия, отвечая на вопрос о партнерах БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие страны в настоящее время претендуют на получение статуса партнеров БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

«Ждите. Есть некие приличия по оглашению результатов международных форумов. Соблюдайте приличия», — сказал дипломат, общаясь с корреспондентами на полях саммита БРИКС.

24 октября иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что лидеры стран — членов БРИКС в ходе саммита в РФ решили пока не принимать в объединение новые государства. По словам дипломата, в настоящее время вступить в организацию хотят от 30 до 35 держав. При этом некоторые из них готовы присоединиться к работе БРИКС в качестве партнеров.

XVI саммит БРИКС проходит в Казани в период с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии изъявили желание главы более 20 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сейчас объединение включает в себя девять стран. Изначально в него входили только РФ, Бразилия, КНР, Индия и Южно-Африканская Республика. В текущем году государствами — членами БРИКС официально стали Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала текст итоговой декларации саммита БРИКС.