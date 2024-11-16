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В МИД РФ высказались об обходе санкций

Замглавы МИД РФ Панкин: Россия обходит санкции, а надо их снимать

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российская сторона всячески призывает своих партнеров не обходить односторонние санкции, а снимать их. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА Новости.

«Конечно, прямое противоречие… Как можно говорить о свободном рынке и свободной торговой системе, когда всюду стоят препятствия. Безусловно, мы должны призывать наших коллег пересматривать эти подходы», — заявил замминистра иностранных дел.

Панкин добавил, отвечая на вопрос журналистов, есть ли противоречие в том, что АТЭС и другие организации пытаются развивать свободу торговли в условиях, когда некоторые страны вводят незаконные санкции, что санкции следует снимать, а не обходить.

По словам дипломата, санкции ведут к тому, что дорожают продовольствие и энергоресурсы, от чего впоследствии страдают третьи лица, имея в виду саммит АТЭС. Также Панкин указал, что подобные площадки, как АТЭС, позволяют услышать друг друга, обменяться мнениями, в том числе «по наболевшим вопросам».

14 ноября стало известно, что одной из тем обсуждений на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу была борьба с санкциями. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева, эти вопросы все активнее фигурируют в выступлениях представителей как России, так и других стран.

Также стало известно, что ряд экспертов объединения считают, что санкции и геополитическая напряженность мешают достижению устойчивого экономического роста, более того, ограничения зачастую бьют по тем, кто их принимал.

Ранее сообщалось, что Байден опоздал на саммит АТЭС на два часа.

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