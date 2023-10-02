В МИД РФ оценили заявление главы МИД ФРГ Бербок о границах ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о границах Евросоюза.

На неформальной встрече глав министерств иностранных дел стран Евросоюза Бербок сказала, что в будущем Украина станет частью Евросоюза и сообщество будет простираться от Лиссабона до Луганска.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала в Telegram Захарова.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС.

В начале сентября 2023-го в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года.

По словам посла ЕС в Киеве Катарины Матерновой, Украина может вступить в ЕС к 2030 году.

Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Евросоюз ей придется изменить свою инфраструктуру пройти через определенные этапы.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.