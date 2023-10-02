Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили заявление главы МИД ФРГ Бербок о границах ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Захарова иронично ответила на слова Бербок о границах ЕС до Луганска

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о границах Евросоюза.

На неформальной встрече глав министерств иностранных дел стран Евросоюза Бербок сказала, что в будущем Украина станет частью Евросоюза и сообщество будет простираться от Лиссабона до Луганска.

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — написала в Telegram Захарова.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС.

В начале сентября 2023-го в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года.

По словам посла ЕС в Киеве Катарины Матерновой, Украина может вступить в ЕС к 2030 году.

Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Евросоюз ей придется изменить свою инфраструктуру пройти через определенные этапы.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий