Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что в Германии полном ходом идет реабилитация нацизма.

В ходе брифинга дипломат заявила, что германское руководство, по всей видимости, забыло уроки истории, «хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии».

Также Захарова добавила, что Германия отрицает факт сотрудничества» украинских националистов с Третьим рейхом под руководством Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны.

Отсюда, по ее словам, делается вывод, что сейчас в ФРГ идет реабилитация нацизма.

Также сообщалось, что на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза германский министр Анналена Бербок заявила, что в будущем Украина станет частью Евросоюза и сообщество расширится «от Лиссабона до Луганска».

Комментируя это высказывание, Захарова предположила, что министр Бербок таким образом предложила вступить в ЕС России, субъектом которой является Луганская народная республика с октября 2022 года.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.