В минобороны Абхазии отреагировали на данные о требовании президентом техники для штурма

Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне беспорядков в стране не требовал от минобороны военную технику для штурма своей администрации. Об этом заявил РИА Новости и.о. главы оборонного ведомства Беслан Цвижба.

По его словам, информация, которую распространяют от этом Telegram-каналы, не соответствует действительности.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее экс-генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».