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Западные журналисты назвали условие начала переговоров РФ с Украиной

WP: РФ не пойдет на переговоры с Украиной до выхода ВСУ из Курской области

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Jonathan Drake/Reuters

РФ не пойдет на переговоры с Украиной до выхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению аналитиков WP, сразу после выборов в США Россия начала «грязное» контрнаступление в Курской области с участием северокорейских бойцов, чтобы улучшить свои позиции на будущих переговорах. Также в издании привели слова основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука о том, что «курский вопрос» будет закрыт до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. О своем намерении «усадить» РФ и Украину за стол переговоров и разрешить конфликт на Украине за сутки Трамп заявлял неоднократно с самого начала СВО.

«Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что только украинская земля будет предметом обсуждения», — описали позицию Москвы западные журналисты.

Такую же позицию озвучил в интервью для WP главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

16 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по ситуации на Украине в Варшаве на будущей неделе. В них примут участие главы МИД Франции и Германии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США.

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