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Трамп пообещал спасти мир после избрания президентом США

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США

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Sam Wolfe/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну в случае, если его выберут новым американским лидером, передает ТАСС.

Политик также пообещал добиться урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Как он это намерен сделать, не уточнил.

При этом Трамп выразил мнение, что украинского конфликта в принципе не было бы, если бы он оставался президентом США.

Также политик считает, что не начался бы конфликт и между Палестиной и Израилем, если бы в Белом доме находился «не слабый человек».

На прошлой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты превратились в «свалку» для остального мира из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что победа Дональда Трампа на выборах президента США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине, а российско-американские отношения начали ухудшаться еще при президенте Джордже Буше – младшем.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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