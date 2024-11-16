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В Иране отвергли информацию о тайной встрече постпреда страны с Илоном Маском

В Иране заявили, что постпред страны Иравани не проводил переговоров с Маском

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана отвергли информацию американских СМИ о том, что миллиардер Илон Маск якобы провел встречу с постоянным представителем исламской республики при ООН Амиром Иравани. Об этом пишет иранское госагентство IRNA.

«Это не соответствует действительности», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

15 ноября газета New York Times сообщила, что 11 ноября в Нью-Йорке Маск якобы провел встречу с Иравани. В публикации говорилось, что темой беседы стало снижение напряженности между Тегераном и Вашингтоном. По информации газеты, предварительно итоги встречи оценили как позитивные.

Во время своего первого президентского срока республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах, проводил жесткую политику в отношении Ирана. В частности, Соединенные Штаты вышли из международного соглашения по иранскому атому и активно вводили санкции в отношении республики.

Ранее Илон Маск пообещал «уничтожить» тех, кто обвиняет его в якобы связах с Россией.

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