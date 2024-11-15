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Маск встретился с постпредом Ирана в ООН в Нью-Йорке

NYT: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

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elonmusk/X (ранее Twitter)

Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Об этом сообщает газета New York Times.

«Илон Маск <…> встретился с постпредом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке», — отметили источники издания.

В публикации подчеркнули, что темой беседы стало снижение напряженности между Ираном и США.

По информации газеты, встреча состоялась в секретном месте и длилась больше часа, предварительно ее итоги оценили как позитивные.

Встреча с Маском наметила «обходной вариант», без переговоров напрямую Тегерана и Вашингтона. Иравани предложил американскому миллиардеру перенести часть бизнеса в Иран.

1 ноября избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что, если станет главой государства, он может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди — младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации.

Ранее Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих детям пол.

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