Стало известно, из-за чего могут поссориться Маск и Трамп

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и его соратник американский миллиардер Илон Маск могут поссориться из-за политики в отношении Китая. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом», — пишет журнал.

Также это может сказаться на положении Маска в администрации Трампа.

Представитель аналитического центра Asia Society Policy Institute Нил Томас заявил, что американский предприниматель может выступить против жесткой экономической политики в отношении КНР, которой придерживается Трамп. Издание напоминает, что у принадлежащего Маску автопроизводителю Tesla есть огромное производство в Шанхае, а в 2022 году на Китай приходилось около 22,5% выручки компании.

Накануне Трамп пообещал американцам, что формирующийся состав правительства сделает нечто, сопоставимое со «взрывом ядерной бомбы». Самой масштабной инициативой Трампа станет создание DOGE — Департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency), соруководителем которого станет Маск.

Ранее на Украине обвинили Маска в неудаче ВСУ в Курской области.