Косачев рассказал, при каких условиях Россия готова работать с Трампом без ограничений

В случае, если команда избранного президента США Дональда Трампа продемонстрирует профессиональный подход к работе, Россия сможет работать с ней без каких-либо ограничений. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла в кулуарах международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы.

По словам Косачева, для России важно убедиться в том, что работа новой администрации США будет «не просто шапкозакидательством, а серьезным, профессиональным подходом к делу». В таком случае возможно сотрудничество «без каких-либо ограничений».

Косачев полагает, что Дональд Трамп «сделал выводы из своего первого президентского срока» и теперь набирает команду, ориентируясь не столько на компетентности людей в том или ином вопросе, сколько на лояльность к нему лично.

«С моей точки зрения, нынешняя команда Трампа не будет раздираться противоречиями изнутри, в отличие от того, что мы видели в первый период. Она будет говорить одним языком — языком Трампа», — сказал вице-спикер Совета Федерации.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее мирный план Трампа по Украине назвали победой для РФ.