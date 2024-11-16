В МИД РФ заявили о дистанцировании Армении от участия в деятельности ОДКБ

В настоящее время Армения дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будут ли представители Армении участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане, Панкин отметил, что об этом лучше спрашивать у представителей армянской стороны.

«На данном этапе [Армения] дистанцируется от участия во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней», — сказал дипломат.

28 ноября в Астане состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран — членов ОДКБ.

31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостанавливает участие во всех органах Организации коллективной безопасности (ОДКБ) и пока не собирается принимать другие решения.

После этого он предупредил, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ.

Ранее Казахстан предложил внести изменения в соглашение ОДКБ.