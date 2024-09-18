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Пашинян предупредил, что Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ

Премьер Пашинян: Армения близка к точке невозврата в отношениях с ОДКБ

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Армянский премьер также подчеркнул, что Ереван заморозил отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства.

В конце августа Пашинян заявлял, что Армения на данный момент заморозила свое участие во всех органах Организации коллективной безопасности и пока не собирается принимать другие решения. По словам политика, армянские власти считают это решение достаточным на данном этапе.

До этого Армения отказалась принимать участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в начале осени. Учения пройдут в Киргизии с 3 по 15 сентября.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.

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