Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут «серьезно разбираться» с бомжами и тунеядцами

Бомжи и тунеядцы исчезнут из Белоруссии в ближайшие пять лет. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил на празднике по случаю окончания уборочной кампании, передает телеканал «Первый информационный».

По его словам, к сожалению, не все граждане страны готовы работать как передовики производства. При этом Лукашенко отметил, что каждый человек должен «шевелиться» и зарабатывать деньги для себя и семьи.

«Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить <...> Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь», — заявил он.

Лидер Белоруссии отметил, что правительству важно не допускать исчезновения трудоспособного населения из регионов в центральную часть страны. По его словам, для решения проблемы необходимо обеспечить гражданам достойное качество жизни и повысить мотивацию. Он добавил, что осуществлять поддержку населения обязан государственный аппарат.

3 ноября баллотирующийся на новый срок Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну.

Ранее Лукашенко рассказал, когда президентом Белоруссии станет женщина.