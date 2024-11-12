Глава Белорусского союза офицеров решил не участвовать в президентских выборах

Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

По словам Бобрикова, ему трудно далось данное решение. Он подчеркнул, что является не только членом высшего политического совета партии «Белая Русь», который поддержал его кандидатуру, но и председателем «Белорусского союза офицеров». Эти обстоятельства накладывают еще большую ответственность перед людьми, которые его выдвигали, добавил Бобриков.

3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты. Сбор подписей для поддержки кандидатов пройдет с 7 ноября по 6 декабря. Регистрация самих кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря.

Ранее стало известно, сколько человек хотят баллотироваться на выборах в Белоруссии.