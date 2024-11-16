Депутат Хамзаев выведен из комитета Госдумы по безопасности

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выведен из состава парламентского комитета по безопасности и включен в состав комитета по здравоохранению. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

Как пишет издание, соответствующее постановление утверждено Государственной думой.

«Вывести депутата Государственной Думы Хамзаева Бийсултана Султанбиевича из состава Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и ввести его в состав Комитета Государственной Думы по охране здоровья», — говорится в доступном в настоящее время проекте постановления.

В комментарии «Подъему» первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов пояснил, что любой рядовой член комитета сам выбирает, куда записываться, для этого достаточно его личного заявления.

Депутат Руслан Хамзаев известен целым рядом громких инициатив. Например, в конце октября он поддержал решение властей Вологодской области об ограничении продажи алкоголя двумя часами в сутки и призвал распространить такой опыт на всю страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Хамзаев предложил платить россиянкам за рождение ребенка до 25 лет.