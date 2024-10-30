«Сначала до пяти часов, потом до двух»: в Думе призвали ограничить время продажи алкоголя Депутат Хамзаев назвал популярной в народе мерой ограничение продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя по всей стране по примеру Вологодской области. Там власти хотят разрешить покупать спиртное по будням в магазинах только два часа в день. Это объясняют вымиранием региона от пьянства и повальным количеством «наливаек». По мнению Хамзаева, в России в принципе надо проводить политику «русский — значит трезвый», а народ ее только поддержит.

В России стоит постепенно уменьшить время продажи алкоголя в будни до двух часов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», — заявил он.

При этом депутат отметил, что надо ограничить и продажу в выходные дни. Иначе власти только побудят людей закупаться по выходным спиртным впрок. Сколько часов должен быть доступен алкоголь в выходные, Хамзаев не уточнил.

Отдельно Хамзаев поддержал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в своем Telegram-канале. По инициативе последнего алкоголь в регионе будут продавать только два часа в день.

«У Филимонова правильная позиция, основанная на трезвом мироощущении <...> Инициатива Филимонова – важный смелый первый шаг. Все идет от позиции руководителя региона. А народ, я уверен, поддержит», — считает Хамзаев.

В качестве аргумента он указал, что в Вологодской области серьезные проблемы с числом пьющих. Чтобы бороться с этим, надо сокращать не только время, но и точки продажи алкоголя, призвал депутат. Также он указал на необходимость предоставить населению альтернативу в виде спорта, «доступного досуга».

«Правильный лозунг: русский – значит трезвый. И это не маргинальный националистический лозунг, это правильный вектор государственной антиалкогольной политики!» — подытожил Хамзаев.

«Вологодчина вымирает»

В случае принятия нового законопроекта алкоголь в регионе по будням можно будет купить в розничных магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздники сохранится обычное время продажи с 8:00 до 23:00. Рестораны, бары и гостиницы новые ограничения также не затронут. Изменения вступят в силу с марта 2025-го.

«Вологодчина и Русский Север вымирают <...> За год рост заболеваемости алкоголизмом — 30%. Люди гибнут и становятся инвалидами в условиях мирной жизни, а не на фронте», — подчеркнул губернатор области Филимонов, презентуя новый запрет жителям.

Он назвал алкоголизм «бичом нашего общества» и обратил внимание на то, что Вологодская область занимает «позорное» 71-е из 89 мест в рейтинге трезвых регионов России по подсчетам движения «Трезвая Россия» (которое возглавляет депутат Хамзаев). Филимонов напомнил, что граждане часто жалуются властям на «наливайки», именно с ними и «алкомаркетами» должен бороться новый закон.

«Мы видим, как молодежь толпится возле алкомаркетов. И мы видим, как стремление к наживе приводит к трагедии», — раскритиковал рост количества соответствующих магазинов в области Филимонов.

А послабления для общепита и гостиниц, наоборот, поддержат бизнес и помогут «развивать туристическую привлекательность региона», надеется местная администрация. В качестве аргументов Филимонов использовал и недовольство мигрантами.

«Вы часто пишете мне по поводу миграционной политики и выражаете озабоченность о том, как меняются русские города. Но решение проблемы нужно начинать с себя. Если население вымирает, как на войне, то кто придет на место ушедших и будет жить на нашей родной земле?» — пояснил губернатор.

Филимонов назвал грядущий запрет «щадящим» и даже «либеральным». В разговоре с «Газетой.Ru» он признал, что употребление спиртного стало частью жизни некоторых вологжан, но заявил, что такие строгие ограничения не нарушают свободу человека.

«То, что мы предлагаем, по моему глубокому убеждению, является абсолютно щадящим, либеральным режимом, это полное соблюдение прав и свобод человека. Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан», — сообщил Филимонов.

В Кремле против решения вологодских властей не возражают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал будущий «сухой закон» прерогативой региональной власти, у которой есть право вводить такие ограничения.