Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии

Главы нескольких российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, поддержали президента Абхазии Аслана Бжания и назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота. Об этом рассказали в пресс-службе абхазского президента, передает РИА Новости.

«Главы субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с ​президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку», — отмечается в сообщении.

Также там заявили, что собеседники Бжании пожелали абхазскому народу мира и добра.

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