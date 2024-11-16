В МИД Индии рассказали, о чем свидетельствуют результаты выборов в США

Итоги президентских выборов, состоявшихся в США в начале ноября 2024 года, свидетельствуют о недовольстве американского электората последствиями глобализации. Об этом в ходе выступления на «Саммите лидеров» заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщила газета Hindustan Times.

По словам дипломата, за последние несколько лет в США обострились некоторые внутренние проблемы. Речь идет о вызовах, план устранения которых помог республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах главы государства в 2016 году.

«Таким образом, если Трамп набирает все больше голосов, это также означает, что те самые тенденции, которые им движут, стали намного серьезнее. Итак, что это за тенденции? Я думаю, в США есть опасения, что глобализация наносит вред», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Он выразил уверенность, что в настоящее время глобализация не отвечает интересам США. Более того, данный процесс негативно влияет на ситуацию в различных сегментах американского общества.

Как сказал Джайшанкар, этот факт сделал американских граждан «менее защищенными» с психологической и концептуальной точек зрения. В результате они пересмотрели свои взгляды на взаимодействие с другими государствами.

«США считали, что они достаточно велики, обладают достаточными полномочиями и ресурсами, чтобы решить любую глобальную проблему. Я думаю, что та эпоха осталась в прошлом», — резюмировал министр.

Ранее политолог объяснил, чем нынешний Трамп отличается от самого себя в 2016 году.