Политолог объяснил, чем Трамп 2024-го отличается от Трампа 2016-го

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев в интервью «БИЗНЕС Online» объяснил, чем политика избранного лидера США Дональда Трампа будет отличаться от той, что была на его первом президентском сроке.

По мнению эксперта, нынешний Трамп — уже не революционер, а скорее системный политик, за которым стоит серьезная сила, рассчитывающая на долгосрочную победу. Кроме того, республиканец показал себя как настоящий предприниматель, оценив свои сильные и слабые стороны на предыдущем президентском сроке, отметил Межуев.

«Он уже не воюет с ФБР. Он не кричит о желании осушить вашингтонское болото. Мы не видим каких-то сливов в отношении Трампа, но не видим и его наездов на силовые структуры. В прессу не вбрасываются кассеты с его неполиткорректными высказываниями, но мы не слышим и его призывов к расправам и чисткам», — обратил внимание политолог.

Он добавил, что вместо пожилых генералов Трамп окружил себя молодыми политиками и бизнесменами, что также является выдающимся успехом руководителей его кампании.

Телеканал ABC накануне сообщил, что Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным журналистов, с момента прошедших в США выборов бизнесмен практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Ранее в Госдуме оценили шансы Трампа установить мир на Украине до инаугурации.