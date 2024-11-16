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В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

DW: российский запрет на поставки урана в США ударит по энергетике страны

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

Временный запрет России на поставки обогащенного урана в США ударит по энергетике этой страны. Об этом пишет британский портал Daily Wrap.

Журналисты напоминают, что американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана.

По данным DW, Россия поставляет около 35% ядерного топлива, импортируемого США. Будучи ключевым игроком в этой области, Россия оказывает значительное влияние на глобальные цепочки поставок урана. Предполагается, что запрет на поставки в Соединенные Штаты может затронуть и другие страны, куда Россия поставляет уран.

15 ноября правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение по обогащенному урану было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные Вашингтоном ограничения.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.

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