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Правящая партия Грузии официально победила на выборах в парламент

ЦИК: правящая партия Грузии победила на парламентских выборах с 53,93% голосов

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Daro Sulakauri/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Георгия Джавахишвили.

Таким образом, партия получила в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Также в субботу, 16 ноября, у Центризбиркома Грузии началась акция протеста. На демонстрацию в Тбилиси пришли представители оппозиции и активисты. Входы в ЦИК блокирует полиция.

Выборы в высший законодательный орган Грузии прошли 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее в Грузии назвали примерные сроки проведения выборов главы государства.

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