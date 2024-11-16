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В Германии рассказали о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца

Репке: Зеленский сказал все, что думает о Шольце после его звонка Путину

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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал все, что он думает о канцлере ФРГ Олафе Шольце после телефонного разговора последнего с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Поскольку Шольц все равно скоро уйдет, Зеленский наконец может сказать все, что он всегда о нем думал», — подчеркнул он.

До этого Зеленский, комментируя телефонный разговор Путина и Шольца, заявил, что Украина не будет заключать с Россией новые Минские соглашения.

По его словам, «Минска-3» не будет, поскольку Киеву «нужен реальный мир».

Украинский лидер также выразил мнение, что звонок Шольца главе российского государства является «ящиком Пандоры». Он заявлял, что теперь могут быть «другие разговоры, другие звонки».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».

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