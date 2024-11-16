Сотрудники территориальных центров комплектования (украинские военкоматы) придумали новый способ бегства от военного призыва — они продают незаполненные, пустые бланки повесток, которые позволяют избежать принудительной мобилизации. Об этом в социальных сетях сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Сегодня у меня есть новая история: продают пустые повестки. Вам продают бланк повестки с печатями и подписью. Когда вам нужно, например, вас где-то останавливают, вы вписываете свои данные, вписываете дату. И говорите: «У меня есть повестка, я иду завтра», — объяснила схему Скороход.

Она добавила, что стоимость одного такого пустого бланка варьируется, начинаясь от 24 гривен (примерно $1).

До этого житель города Хуст, расположенного в Закарпатской области Украины, открыл стрельбу возле здания территориального центра комплектования.

14 ноября командир одной из минометных батарей в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослав Борисенко заявил, что более 90% бойцов на фронте — это принудительно мобилизованные жители сельской местности и маленьких городов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.