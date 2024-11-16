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В Британии раскрыли, что Трамп сделает с «проектом Украина»

Аналитик Меркурис: Трамп пришел к выводу, что проект на Украине нужно закрыть

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Jonathan Drake/Reuters

В будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа уже пришли к общему мнению, что проект на Украине нужно закрывать. Об этом в своем блоге на You Tube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, в новой администрации Трампа понимают, что конфликт «поглотил» огромное количество ресурсов США без каких-либо результатов для Запада.

Меркурис добавил, что «украинский проект» терпит неудачу на фоне продвижения частей российской армии на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как Трамп может разрешить украинский конфликт.

Вместе с тем министр сказал, что Москва будет ждать от Трампа предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, российская сторона не знает, что конкретно ей будет предложено.

Ранее Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.

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