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Экс-министр обороны Британии посетовал на ослабление поддержки Украины

Уоллес: при лейбористах поддержка Украины в Великобритании ослабла

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Global Look Press

С приходом к власти правительства лейбористов интенсивность поддержки Украины со стороны Великобритании ослабла. Такое мнение в эфире радиостанции BBC Radio4 высказал экс-глава министерства обороны страны Бен Уоллес.

«У меня определенно есть ощущение, что этот импульс снизился», — сказал он.

Бен Уоллес возглавлял министерство обороны в 2019-2023 годах. По его словам, после начала украинской кампании чиновники министерства иностранных дел заявляли, что не хотят «быть впереди всех» в помощи Украине, а хотят «оставаться в середине». Из-за бюрократических препятствий предприятиям-изготовителям вооружения приходилось по полгода ждать обработки заявок на экспортные лицензии. Несмотря на это, Уоллес полагает, что благодаря межпартийному консенсусу Британия взяла на себя роль лидера в вопросе помощи Украине.

9 ноября британская газета The Guardian сообщила, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после того, как пост премьер-министра королевства занял лейборист Кир Стармер. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что за четыре месяца нахождения в должности Стармер ни разу не посетил Украину с визитом, в то время как его предшественник Риши Сунак приезжал в Киев спустя месяц после назначения.

Ранее министр обороны Британии оценил готовность армии королевства к войне.

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