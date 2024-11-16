Глава МИД Японии неожиданно прибыл на Украину

Глава японского МИД Такэси Ивая неожиданно прибыл на Украину, передает Kyodo.

Агентство отмечает, что с необъявленным визитом дипломат приехал в республику на поезде через Польшу. Ивая должен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и, возможно, с президентом страны Владимиром Зеленским.

Kyodo допускает, что целью визита является демонстрация Украине поддержки со стороны Японии на фоне сообщений о том, что северокорейские военные якобы участвуют в боевых действиях на стороне России в СВО. Это первый визит Иваи в республику после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.

Накануне стало известно, что США намерены вместе с Южной Кореей и Японией выработать скоординированные меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Украины. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует обсуждать с союзниками как дипломатические шаги, так и увеличение материальной поддержки Украины.

Ранее японский депутат пообещал «провести работу» с премьером, чтобы тот ответил на сигнал Путина.