Президент Абхазии покинул Сухум после ультиматума оппозиции

Глава Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики Сухум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

По данным агентства, сейчас Бжания находится в родном селе Тамыш.

До этого пресс-служба главы республики сообщала, что он покинул здание МВД, откуда обращался к сторонникам.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями республики.