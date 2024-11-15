Российскому бизнесу рекомендовали приостановить турпродукты, связанные с визитом в Абхазию

Министерство экономического развития (МЭР) РФ рекомендовало российскому туристическому бизнесу приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять при этом штрафные санкции в отношении клиентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Также МЭР призвало граждан РФ воздержаться от поездок в Абхазию, а тех, кто сейчас находятся в Абхазии, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — покинуть страну.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также посоветовала россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. По ее словам, там сейчас наблюдается кризисная ситуация, которая негативно сказывается на развитии региона, независимо от того, как она будет разрешена.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».