Оппозиция Абхазии сообщила, что президент не соглашался уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания не соглашается уйти в отставку, он просит дать ему «немного времени». Об этом заявил абхазский оппозиционер, председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь также идет об отставке вице-президента и премьер-министра республики.

«Естественно, это само собой разумеется. Вот на данном этапе депутаты уже несколько раз с ним (с Бжанией. — «Газета.Ru») встречались. Он, как нам известно, просит еще немножко времени, дать подумать и так далее. Идет такой процесс, некая какая-то пауза, видимо, там тоже совещается между собой», — сказал Ардзинба.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию Бжании и потребовали отставки президента.

Позже оппозиционеры заявили, что глава республики согласился покинуть свой пост и попросил назначить и.о. главы государства действующего вице-президента Бадру Гунба.

Ранее в Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать.