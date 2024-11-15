Оппозиция Абхазии заявила, что президент согласился уйти в отставку

Абхазские оппозиционеры утверждают, что глава республики Аслан Бжания согласился покинуть свой пост и попросил назначить и.о. президента республики действующего вице-президента Бадру Гунба. Об этом сообщает Telegram-канал RESPUBLICA.

«Мы его [Гунба] все уважаем, но это все-таки член команды Бжания. <...> Это предложение нас не устраивает», — заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, выступая перед протестующими.

Он подчеркнул, что оппозиция требует назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу.

Кварчия добавил, что возможен второй вариант – «уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер министром, и он будет исполнять обязанности главы государства».

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию скандального инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию.