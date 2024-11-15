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В США заговорили о радикальных переменах на Украине

Экс-разведчик Шаффер: с администрацией Байдена с поста уйдет и Зеленский

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил мнение, что Владимир Зеленский может покинуть пост президента в тот момент, когда в США вновь начнет руководство Дональд Трамп. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что у Зеленского «кончились дни», подчеркивая, что он утратил свою привлекательность и не сможет рассчитывать на финансовую поддержку.

По словам эксперта, основную поддержку киевского режима предоставляла администрация Джо Байдена, в то время как Европа не в состоянии обеспечить Украину необходимыми средствами.

«Как только они уйдут, Зеленский тоже окажется вне игры», — заключил Шаффер.

Отмечается, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая, а выборы президента Украины на 2024 год были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский утверждал, что проведение выборов в текущих условиях «неуместно».

До этого сообщалось, что США намерены поставить Украине все обещанное президентом США Джо Байденом оружие до того, как он покинет свой пост в январе следующего года.

Ранее Лавров заявил, что возвращение Дональда Трампа к власти не повлияет на отношение США к ситуации на Украине.

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Выборы в США - 2024
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