В ЕС на следующей неделе обсудят снятие с Украины ограничений на удары по РФ

Министры обороны стран — членов Европейского союза (ЕС) на следующей неделе обсудят возможность снять с Украины запрет на использование западного оружия для ударов по РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в региональном содружестве.

Он уточнил, что соответствующее заседание запланировано на 19 ноября.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос», — подчеркнул источник.

В то же время он обратил внимание, что страны — члены ЕС обладают суверенным правом самостоятельно принимать решение о предоставлении Украине права использовать их оружие для атак на РФ.

13 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он по-прежнему выступает против снятия с украинских войск ограничений на применение западного оружия для ударов по российской территории. По словам главы немецкого правительства, он также не планирует снабжать Киев крылатыми ракетами Taurus.

Ранее французский политик рекомендовал желающим дать Украине право бить по РФ отправиться на фронт.