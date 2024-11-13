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Шольц высказался о разрешении для ВСУ на удары вглубь РФ западным оружием

Шольц выступил против разрешения для ВСУ на удары вглубь РФ западным оружием

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему выступает против разрешения для украинских войск на нанесение ударов по территории России западным оружием. Политика цитирует ТАСС.

«Я повторяю свою позицию в этом вопросе: я против того, чтобы поставляемым нами оружием можно было наносить удары вглубь российской территории», — сказал глава кабмина, выступая в бундестаге.

Он также подчеркнул, что не намерен разрешать поставки крылатых ракет Taurus на Украину.

В ноябре президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Таким образом произошел распад правящей коалиции «Светофор», в которую входили Свободная демократическая партия, Социал-демократическая партия и «зеленые».

По данным Bloomberg, вероятнее всего, уже в первой половине декабря Шольц вынесет на рассмотрение нижней палаты парламента вотум доверия правительству. Если кабмин его не получит, то Шольц может попросить президента распустить парламент, и тогда в течение 60 дней должны быть назначены досрочные выборы.

Ранее Шольц предложил «финляндизировать» Украину.

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