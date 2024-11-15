Путин напомнил Шольцу о причинах украинского конфликта

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что вооруженный конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма», — говорится в заявлении.

Таким образом руководство Североатлантического альянса проигнорировало интересы РФ в сфере безопасности, подчеркнул глава государства. Также он обратил внимание, что на Украине долгое время происходило ущемление прав русскоязычных жителей.

В публикации уточняется, что вместе с этим российский лидер подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом. Но, по его словам, возможные договоренности между сторонами конфликта должны будут учитывать новые территориальные реалии и иметь своей целью устранение первопричин кризиса.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за почти два года телефонный разговор. Одной из ключевых тем обсуждения стал конфликт на Украине. Как рассказали в правительстве Германии, во время беседы немецкий канцлер призвал российского лидера к возобновлению переговоров «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». В то же время он предупредил, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву.

Ранее в Германии высказались о предоставлении Украине права бить по РФ западным оружием.