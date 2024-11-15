Юрист назвал опасным предложение отобрать у Касьянова квартиру в Москве

Основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской в беседе с «Ридусом» прокомментировал требование движения «Ветераны России» изъять у бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) квартиру в Москве.

По мнению юриста, подобные призывы должны основываться только на фактах нарушения российского законодательства. К примеру, собственность может быть изъята, если сделку признают недействительной, пояснил он.

«Ни в коем случае не защищаю Касьянова, но «Ветераны России» должны действовать иначе. Пусть собирают средства, заключают договор с детективным агентством, формируют доказательную базу и обращаются с ней в правоохранительные органы. Вот тогда разговор об изъятии будет предметным» — сказал Хмелевской.

В ноябре участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 миллионов рублей.

Экс-премьер получил недвижимость площадью 427 квадратных метров на Рочдельской улице в начале нулевых как служебное жилье. Теперь активисты требуют изъять жилье в пользу государства.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Бывший глава кабмина проживает за пределами РФ.

Ранее Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста.