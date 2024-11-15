Оппозиция передала президенту Абхазии требование об уходе в отставку

Оппозиция передала президенту Абхазии Аслану Бжании требование об уходе в отставку, он взял время на раздумье. Об этом заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия, передает Telegram-канал RESPUBLICA.

«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжания, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», — говорится в заявлении Какалии.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию скандального инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали отставки главы государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее жители абхазской столицы описали обстановку в Сухуме на фоне протестов.